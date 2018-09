Posamezniki, ki so v zadnjih letih izvedli napade z noži ali z avtomobili zapeljali v množice, nimajo nobene povezave z džihadističnimi gibanji, ampak gre za osebe, ki imajo psihične težave, navaja raziskava.

Raziskava, ki so jo za francosko obveščevalno službo izvedli strokovnjaki, je pokazala, da je 30 odstotkov od 71 oseb, ki so od leta 2010 do leta 2016 sodelovali v terorističnih napadih v Francijih, trpelo za psihičnimi motnjami.

Psihiater Marc Sageman, nekdanji agent ameriške obveščevalne agencije CIA v Pakistanu, danes pa strokovni sodelavec ameriškega pravosodja za sojenje džihadistom, ocenjuje, da gre za sindrom posnemanja.