Anus je nad zavrnitvijo FB presenečen. Bistveno bolj, kot naj bi bilo žaljivo njegovo ime, so bili in so še vedno mnogi žaljivi do njega le zato, ker se piše Anus. Mladi politik pravi, da se je že zdavnaj navadil na posmeh in norčevanje okolice ter da ni nikoli razmišljal o tem, da bi si spremenil priimek. Ne nazadnje ni edini, ki se tako piše: belgijski statistični urad ima v evidenci 49 Anusov.

Anus je hitro ugotovil, da brez FB ne bo utegnil izpeljati svoje kampanje tako, kot si je zamislil, in se je prijavil z novim priimkom: Anu. Ta za FB ni problematičen in