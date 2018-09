Tudi zato ne čudi, da pri razvoju prihaja do združevanj, ki znižajo stroške in pospešijo razvoj. Eno takih sliši na ime Ionity, v njem pa sodelujejo koncerni BMW, Daimler in Volkswagen ter znamka Ford. Njihov cilj je v Evropi do leta 2020 postaviti visokozmogljivo mrežo 400 postaj (trenutno jih je sedem, in sicer po ena v Avstriji, Nemčiji in na Danskem ter po dve v Franciji in Švici; 16 jih gradijo) z 2400 polnilnicami, katerih moč do 350 kW bi pomenila sedemkrat hitrejše polnjenje, kot ga poznamo danes. Za primerjavo: običajna javna polnilnica zmore 25 kilovatov, visokozmogljiva Teslina 120 kilovatov. Tako bi se vozilo v vsega šestih minutah napolnilo 45-odstotno, v 30 pa 100-odstotno. Pogodbo je doslej podpisalo 19 držav, med njimi tudi Slovenija, polnilnica na avtocestah pa naj bi bila na vsakih 120 kilometrov ali manj.

Ključen cilj vseh, ki tako ali drugače sodelujejo pri razvoju električne mobilnosti, je spremeniti trenutne predstave zemljanov o njej. Današnja asociacija namreč je, da so električni avtomobili občutno predragi, imajo premajhen doseg, polnilnice, sploh tiste, ki omogočajo hitrejše polnjenje, ne zadoščajo potrebam, za nameček pa način plačevanja – pri večini polnilnic ne moreš plačati z denarjem ali bančno kartico, temveč s posebnimi karticami – sivi lase uporabnikom.

Na to, da so resnično (pre)dragi, vplivajo premajhne serije in želje znamk, da z njimi zaslužijo čim več, da doseg ni večji, premalo zmogljive baterije, na postavitev visokozmogljivih polnilnic, ki so drage kot žafran, pa predvsem dejstvo, da trenutno še niso rentabilne, pa čeprav je električnih vozil na evropskih cestah iz leta v leto več in proizvodnja ne dohaja povpraševanja. Izzivov se seveda odgovorni dobro zavedajo. Tako veseli napoved Volkswagna, da bo njihov prvi serijski avto na novi platformi za električna vozila, ki bo naprodaj konec prihodnjega leta, stal enako kot dizelsko gnani golf, pri čemer bo na voljo s tremi različnimi baterijami, ki jih bo lastnik izbral glede na potrebe; obljubljajo doseg med 330 in 550 kilometrov.

Prav glede dosega se krešejo mnenja, koliko ga sploh potrebujemo. Analiza evropskih voznikov je namreč pokazala, da v povprečju dnevno prevozijo vsega po 35 kilometrov, zato je strah, povezan z uporabo električnega vozila, odveč, saj ga bo povprečni uporabnik polnil le enkrat tedensko bodisi doma bodisi v službi. Kdor se bo odpravil na daljšo vožnjo, pa bo izkoristil mrežo polnilnic Ionity. Vsaj tako pravi teorija. Žal pa je trenutno v mrežo polnilnic vključenih zgolj 19 evropskih držav, na srečo je med njimi Slovencem ob koncih tedna tako priljubljena destinacija Hrvaška.