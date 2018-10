Maestro Igor Švara: Včasih so bile manire v Operi drugačne

Maestro Igor Švara že 47 let deluje v SNG Opera in balet Ljubljana, zato jo pozna do obisti. Najprej je bil baletni in operni korepetitor, potem dirigent asistent, od leta 1978 pa stalni dirigent. Zdaj je štiri leta upokojen, še vedno pa v ustanovi gostuje kot dirigent. Te dni, ko je orkester praznoval sto let obstoja, je kot eden od treh zaslužnih dirigentov vihtel paličico na slavnostnem koncertu. Vrsto let je poučeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani in s tem imel vpogled v številne generacije pevcev, ki so potem prihajale tudi v ljubljansko Opero.