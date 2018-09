Korupcija v šolstvu: Vpliv luninih men na poti javnega denarja

Ruben A. Papian, v Moskvi šolani Armenec in državljan Nizozemske, je mentalni bioenergetik, snovalec zdravilnih sob in bioenergetskih nožev, menedžerski »coach«, arhitekt in psiholog, ki zna povečati dojke na daljavo in premore nadnaravne sposobnosti. Med drugim je delal za multinacionalko Shell, svetoval nizozemski kraljici in bil zaradi svojih sposobnosti opažen v tajnih službah. Tako vsaj ta skrivnostni gospod predstavlja samega sebe v intervjujih in na spletnih straneh svojih organizacij.