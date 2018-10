V neposredni bližini Slovenije, v italijanski občini Sovodnje ob Soči, je zrasel izjemen kompleks; petdesetmetrski vetrovnik, ki je namenjen testiranjem za tehnološki razvoj letalske, avtomobilske in športne industrije. Postavili so ga v podjetju Asse. Minuli konec tedna ga je najel italijanski proizvajalec športne opreme, podjetje Energiapura. Njegov namen je z natančnimi meritvami prisiliti Mednarodno smučarsko organizacijo (Fis), da z zakonskimi spremembami naredi alpsko smučanje varnejše. V vetrovniku so testirali opremo zvezdniki, kot so dvakratni smukaški zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Italijan Peter Fill ter najhitrejša Slovenca na smučeh Ilka Štuhec in Boštjan Kline.

Rolando Parmesani, lastnik podjetja Asse, ponosno pojasni, da so vso opremo, ki jo vsebuje visokotehnološki kompleks, izdelali sami. Vanjo so za zdaj vložili več kot milijon evrov. Parmesani, doma iz Canazeija, nam razkaže moderen kompleks, ki ga za športno znanost razvijajo predvsem alpski smučarji, kolesarji, smučarski tekači, smučarski skakalci, jadralni letalci in motociklisti. »Stotinke v alpskem smučanju ali sekunde v kolesarskem kronometru ločijo najboljše športnike od dobrih. Pri nas imajo vse pogoje, da jih najboljši športniki in proizvajalci priborijo sebi v prid,« pojasni nekdanji smučarski učitelj in zdajšnji inženir. »Ena ura najema stane okrog 500 evrov, en dan pa med štirimi in petimi tisočaki, odvisno od posebnih zahtev,« brez skrivalnic odgovori Parmesani, lastnik edinega vetrovnika v daljni okolici. Podobna dva sta denimo v Milanu in Modeni, ki ga v svoje namene uporablja predvsem avtomobilski gigant Ferrari.

Massi ostal pred vrati

Alberto Olivetto, lastnik Energiapure, si je v napornem dnevu vzel čas ter nam pojasnjeval znanstveni pristop razvoja alpske smučarske opreme, s katero se ukvarja od leta 1989. Dodal je, da je bil do leta 1980 zaposlen pri italijanski policiji kot vrhunski tekač na 400 metrov. Kasneje si je devet let pridobival izkušnje pri Diadori in Lottu, preden je konec osemdesetih let ustanovil novo blagovno znamko. Sprva je bil še malce razburjen, saj sta se pred tem sporekla z Andreo Massijem. Nekdanjega vodjo ekipe Tine Maze je namreč na prizorišče poklical Beni Matti, vodja tekmovalne ekipe pri švicarskem proizvajalcu Stöckliju. Ko je Massi v bližini končal službo učitelja športne vzgoje, se je pripeljal do Sovodnja pri Gorici. Toda Olivetto, s katerim sta sodelovala več let, Massija ni spustil naprej. Pojasnil mu je, da si njegove prisotnosti ne želi slovenska alpska smučarka, česar Massi ni najbolje sprejel.

»Kot proizvajalca športne opreme nas predvsem zanima, kakšna je zaščita alpskih smučarjev. Več let namreč vlagamo v razvoj opreme ter si prizadevamo za varnost tekmovalcev. Trenutno se lahko pohvalimo, da smo po dolgoletnih prizadevanjih skonstruirali gumijasto zaščito za hrbtenico. Obstoječa plastična je po našem mnenju nevarnejša in kar desetkrat dražja od naše,« pojasnjuje Albero Olivetto. »Problem obstoječe zračne blazine, ki jo uporabljajo alpski smučarji, je, da jo nosijo pod izjemno tesnim kombinezonom. V primeru padca se zračna blazina ne bi razširila navzven, kot bi se morala, temveč bi športnik doživel dodaten udarec, zaradi katerega bi težje dihal. Ne bom ugibal, kaj bi se lahko zgodilo, a menim, da takšen način ni najbolj varen. Mi ponujamo varnejše rešitve. To bomo dokazali s testiranji z najboljšimi smučarji na svetu. Direktor ženskega dela svetovnega pokala Atle Skardal nam je dan pred testiranjem v Sovodnju na seji varnostne komisije v Zürichu obljubil, da bo prisluhnil mnenju najboljših smučarjev, če dokažemo, da so lahko kljub dodatni varnosti dovolj hitri. In to bomo tudi storili,« je odločen podjetnik z 22 zaposlenimi delavci.

Olivetto mednarodni organizaciji ponuja še en produkt, s katerim naj bi bilo alpsko smučanje varnejše. Na mobilnem telefonu nam pokaže nekaj fotografij nesreč, ki so se zgodile, ko je oster robnik smuči prerezal določene dele telesa. Fotografije za ljudi z dobrim želodcem. Spomni še na padec Bodeja Millerja v Beaver Creeku. Predstavi nam enodelno spodnje perilo, ki se ga ne da prerezati niti z olfa nožem niti rezati s škarjami, kar ne velja za obstoječo opremo, s katero tekmujejo alpski smučarji v vseh kategorijah. »S takšnimi oblačili do podobnih nesreč ne bi prihajalo. V vetrovniku skušamo dokazati, da z dodatnim oblačilom pod dresom tekmovalci ne bodo izgubljali na času ter da se bodo za približno 300 evrov varneje spuščali po najtežjih progah sveta,« trdi lastnik Energiapure.