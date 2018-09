Referendum o nedavno sklenjenem sporazumu z Grčijo, ki med drugim predvideva preimenovanje države v Republiko Severno Makedonijo, bo podal »konkreten, točen mandat državljanov politikom, parlamentu in vsem«, da se ga uveljavi, je dejal Zaev po poročanju tujih tiskovnih agencij.

»Verjamem, da bo večina za, saj je več kot 80 odstotkov državljanov za Evropsko unijo in Nato,« je še dodal po oddaji glasu v domačem kraju na jugu države.

V dveh urah 2,45-odstotna udeležba

V prvih dveh urah od odprtja volišč ob 7. uri je volilna komisija zaenkrat zabeležila le 2,45 odstotno udeležbo. Volišča bodo sicer odprta do 19. ure, prvi rezultati pa naj bi bili znani že kmalu po zaprtju volišč.

Makedonija in Grčija sta s tem sporazumom razrešili 27 let dolg spor o uradnem imenu nekdanje jugoslovanske republike, zaradi katerega so Atene blokirale pot Makedonije v Evropsko unijo in zvezo Nato.

Makedonski volivci na referendumu odgovarjajo na vprašanje: »Ali ste za članstvo v EU in Natu s sprejetjem sporazuma med Makedonijo in Grčijo?« Referendum bo veljaven, če bo volilna udeležba najmanj 50-odstotna, kar bo po napovedih največja težava. Rezultat sicer pravno ni obvezujoč, bo pa politično zelo pomemben. Referendum bo opazovalo 286 tujih opazovalcev.