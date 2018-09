Po dveh potresih so tamkajšnje oblasti izdale opozorilo pred cunamijem. Eno uro kasneje so opozorilo sicer umaknili, a ljudi pozivajo, naj ostanejo pozorni in se odmaknejo od obale.

Prvi, šibkejši potres je uničil več hiš, ena oseba je umrla. Oblasti so sporočile, da je ranjenih najmanj 10 oseb. Drugi potres je bi močnejši, zato pričakujejo še več škode in žrtev. Sprva so sporočili, da je drugi potres dosegel magnitudo 7,7, nato pa oceno znižali na 7,5, še piše avstralski News.com.