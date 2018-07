Kar šest evropskih reprezentanc se je prebilo v četrtfinale mundiala, po izpadu Urugvaja in Brazilije pa sta oba polfinala povsem evropska, tako kot sta bila leta 2006, s tekmama Francija – Belgija ter Hrvaška – Anglija.

»Nisem presenečen nad uspehom evropskih reprezentanc, saj je nogomet v Evropi organiziran drugače,« je dejal Čeferin v ponedeljek zvečer v Rigi. »Več je infrastrukture, več tehničnega osebja. Mi delujemo povsem drugače, bolj smo organizirani, in razlika bo iz leta v leto večja,« je v pogovoru za dpa še napovedal prvi mož Uefe.

Pogled je usmeril tudi proti zadnjim štirim ekipam mundiala. »Po mojem mnenju ima Francija fantastično moderno ekipo. Sam menim, da je to nogomet prihodnosti. Belgija in Hrvaška imata obe izjemne posameznike in tudi dobri ekipi. In seveda, Anglija je letos tako dobra, kot ni bila že več desetletij, ne let. Zato lahko do konca pričakujemo fantastične tekme,« je menil Čeferin.

Predsednik Uefe je obenem pohvalil rusko organizacijo mudiala in dejal, da je »zelo dobra«, komentiral pa je tudi uvedbo videopomočnika (VAR) na mundialu, za katerega meni, da bi moral biti bolj jasen.

»So seveda plusi in minusi sistema VAR. Mislim, da zdaj ni več poti nazaj. Na tak ali drugačen način bo implementiran tudi v evropska tekmovanja. Gre za to, da nismo proti VAR-u, ampak enostavno nismo prepričani, da so pravila uporabe dovolj jasna,« je še dejal Čeferin. »A vseeno mislim, da je VAR do zdaj na mundialu deloval precej dobro.«