Dvainštirideset dni potem, ko je Kosmos pridobil pravice za vodenje enega najstarejših tekmovanj v svetu športa, je Madrid s svojima dvoranama, Cajo Magico in WiZink Areno, v interni bitki premagal francoski Lille oziroma veličasten objekt Pierre Mauroy, ki bo letos gostil finale Davisovega pokala med Francijo in Hrvaško. Po poročanju španske Marce je tehtnico prevesilo deset milijonov evrov, kolikor jih bo mesto Madrid in njegova širša okolica namenila temu projektu. Zato je Madrid dobil pravico do izvedbe prvih dveh tekmovanj 2019 in 2020, nato naj bi se turnir selil v Indian Wells, Azijo.

Tekmovanje za Davisov pokal, ki se več kot sto let igra po sistemu izločanja in je najbolj množično in po vsem svetu razširjeno ekipno tekmovanje, se bo od 2019 igralo po turnirskem sistemu. Termin je od 18. do 24. novembra, udeležilo pa se ga bo osemnajst najboljših reprezentanc na svetu. Te bodo razdeljene v šest skupin, v četrtfinale pa se bodo uvrstile zmagovalke skupin ter še dve najboljši drugouvrščeni ekipi.

Trenutno je znanih šest udeležencev. To so letošnji polfinalisti, torej ZDA, Španija, Francija in Hrvaška, povabili organizatorjev pa sta prejeli Argentina in Velika Britanija. Med kandidati za "wild card" je bila tudi Švica, ki pa ni mogla zagotoviti, da se bo tekmovanja udeležil njen najboljši igralec Roger Federer. Slednji je namreč nasprotnik sprememb v Davisovem pokalu, saj njegovo podjetje organizira Laverjev pokal, tekmovanje med Evropo in preostankom sveta, ki se je končal prejšnji teden in ki je neposredna konkurenca Davisovem pokalu. Gerard Pique in njegov Kosmos zato celo razmišljata, da bi finale Davisovega pokala, oziroma po novem svetovno prvenstvo v tenisu, v naslednjih letih prestavil v september.

Preostalih dvanajst udeležencev finala bo znanih februarja 2019. Štiriindvajset reprezentanc se bo še po klasičnem sistemu pomerilo za prosta mesta, sredin žreb pa je določil naslednje pare: Brazilija - Belgija, Uzbekistan - Srbija, Avstralija - Bosna in Hercegovina, Indija - Italija, Nemčija - Madžarska, Švica - Rusija, Kazahstan - predstavnik evroafriške skupine, Češka - Nizozemska, Kolumbija - Švedska, predstavnik evroafriške skupine - Kanada in Kitajska - Japonska.

Slovenija je članica druge evroafriške skupine, zato vsaj prvo leto nima nobenih možnosti, da bi sodelovala v novem formatu. Po predvidevanjih naj bi tekmovanje v nižjih skupinah potekalo kot doslej, več o sistemu tekmovanja v teh skupinah in žrebu parov pa bo znano v prihodnjih tednih in mesecih.