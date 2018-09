Dalila Jakupović je imela danes razlog za veselje. V Taškentu se je prebudila kot 85. teniška igralka sveta, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Po jutranjih ritualih jo je čakal dvoboj prvega kroga proti Rusinji Ani Blinkovi (98.). Ko je zapravila vodstvo s 6:4 in 4:2, je kazalo na preobrat Rusinje, ki je v odločilnem nizu vodila s 4:1. Nato pa je Dalila Jakupović dobila pet iger zapored ter na servis tekmice izkoristila četrto zaključno žogo. Nasprotnico v drugem krogu bo Jakupovićeva dobila danes, ko se bosta pomerili Ukrajinka Marta Kostjuk (123.) in Nizozemka Arantya Rus (109.).

Tamara Zidanšek bo nastope med posameznicami v Taškentu začela danes, njena tekmica v uvodnem krogu pa bo Vera Zvonareva. 34-letna Rusinja je prejela vabilo organizatorjev, v tej sezoni pa je dosegla nekaj spodbudnih rezultatov, ki so jo pripeljali do 134. mesta na svetovni lestvici. Slovenka je v Taškentu tretja nosilka. Danes se je ogrela med dvojicami, kjer sta združili moči s Srbkinjo Olgo Danilović. Nemka Nicola Geuer in Nizozemka Bibiane Schoofs sta dobili prvi niz s 6:2, v nadaljevanju pa je bila boljša slovensko-srbska naveza s 6:3, 10:4.

Najmočnejši ženski teniški turnir ta teden poteka v Wuhanu, na njem pa je nastopila Polona Hercog, ki je na svetovni lestvici nazadovala na 87. mesto. Štajerka se je na turnir uvrstila kot srečna poraženka, potem ko je v prvem krogu kvalifikacij premagala Američanko Christino McHale, je morala v drugem priznati premoč olimpijski prvakinji Portoričanki Monici Puig. Ker je Hercogova na turnirju nadomestila Japonko Naomi Osaka, je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa se je danes pomerila s Kitajko Shuai Zhang (46. na svetu). Mariborčanka je doživela nov poraz, tokrat z 2:6, 5:7. V prvem nizu je izgubila vse štiri igre na svoj servis, v drugem pa je zapravila vodstvo s 5:2.

Aljaž Bedene se je odločil, da bo ta teden nastopil na turnirju svetovnega izziva v Orleansu, kjer je udeležba odlična. Prvi nosilec je namreč Francoz Jo-Wifried Tsonga, ki je padel že na 76. mesto na svetovni lestvici, drugi nosilec pa je Bedene, trenutno 78. igralec sveta. Sinoči se je Ljubljančan v prvem krogu pomeril s Špancem Enriquejem Lopezom Perezom (163.).

Konec minulega tedna je bil izjemno zanimiv dvoboj Laverjevega pokala v Chicagu, kjer je Evropa s 13:8 premagala preostanek sveta. Moža odločitve sta bila zadnji dan Roger Federer in Aleksander Zverev. Švicar je proti Američanu Jonhu Isnerju rešil tri zaključne žoge, po zaostanku v nizih je preobrat uspel tudi Zverevu, ki je bil boljši od Južnoafričana Kevina Andersna. Dvoboj, ki sta ga na trenerski klopi vodila Bjoern Borg (Evropa) in John McEnroe, je bil spektakularen v vseh pogledih. Junaka minulega tedna sta bila še Avstrijec Dominic Thiem s turnirsko zmago v St. Peterburgu, s katero je napredoval na sedmo mesto, in Čehinja Karolina Pliskova, ki je v finalu turnirja v Tokiu premagala Japonko Naomi Osaka, zmagovalko OP ZDA.