V preiskavi so policisti odkrili in zasegli večjo količino konoplje. Zasegli so tako posušene liste konoplje, kot sadike, ki jih je 50-letnik gojil na vrtu. Ob tem so našli še več ročno zavitih cigaret in piškotov, ki so vsebovali prepovedano drogo.

Poleg konoplje so policisti osumljencu zasegli tudi več nabojev. Zoper osumljenca bodo pristojnemu tožilstvu podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.