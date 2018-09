»Neumnost, da bi zaradi 25 evrov dolga poskušal koga ubiti,« je 39-letni Dalibor Devura na sodišču zanikal poskus uboja svojega dobavitelja marihuane 11. aprila v ljubljanskih Stegnah. Tožilstvo trdi, da je malo po osmi uri zvečer Marka G., ki je sedel v kii sephia, skozi na voznikovi strani odprto okno napadel z nožem. Dvaindvajsetletnik se je poskušal ubraniti, pri čemer se je nož zlomil, a Devura naj bi vztrajal in ga s konico odlomljenega noža še dvakrat zabodel v rebra. Potem je Marku G. vendarle uspelo pobegniti in poiskati zdravniško pomoč. Sodnici Maji Povhe je pokazal brazgotine, ki ga spominjajo na kritične trenutke: ima jih na licu, vratu, prsnem košu in kolenu.

Povhetova pri iskanju resnice sicer ne bo imela najlažjega dela, kajti zgodbi obtoženega in oškodovanca si skorajda ne bi mogli biti bolj različni. Mark G. je tako kot v preiskavi tudi na glavni obravnavi vztrajal, da ga je Devura tistega dne poklical, da rabi travo in da ga čaka pri vrtičkih v Stegnah. Tam je res parkiral, Devura se je približal in ga iznenada napadel. Napad je opisal približno tako kot pred preiskovalnim sodnikom, dodatno pa pričal, da je oškodovanca skozi okno odrival od sebe tudi z nogami. Ker je bila to novost in ker je z voznikovega sedeža ta manever težko izvesti, so temu namenili kar precej besed.

Ni ga videl, a bil je Mark G. Devura je ob oškodovančevem opisovanju vsega dogajanja odkimaval. Sam namreč vztraja pri povsem drugačni zgodbi. Med delom na svojem vrtičku naj bi opazil nekega neznanega sivolasega moškega, ki se je smukal naokoli. Nanj je postal pozoren, ker mu je bilo v preteklosti večkrat vlomljeno v vrtno lopo. Sedel je v avto, se odpeljal nedaleč stran in parkiral, potem pa se peš vrnil, da bi možakarja od daleč opazoval. A nato ga je nekdo nenadoma od zadaj s palico udaril po glavi, v oko pa je dobil udarec s pestjo. Takrat se mu je malce zameglilo, spomni pa se, da je prijel za nož, ki ga je imel v kavbojkah. Potem je padel v nezavest, nato pa se zbudil na nekem drugem mestu, sicer blizu kraja dogodka. »Ko sem vstal, me je zabolela glava, nič mi ni bilo jasno, kaj se dogaja, kdo me je napadel,« je povedal. Priznal je, da je bil takrat zmeden tudi zaradi kajenja, en džoint je pokadil popoldne, na vrtu pa še enega. »Napadalca sem videl, a ne v obraz, spomnim se le neke temne podobe,« je razložil. Pridal pa tudi, da je bil očitno Mark G. Na vprašanje, kako to ve, če ga ni videl, pa je odgovoril, da so mu na policiji povedali, kakšne poškodbe je dobil, in zato je sklepal, da je storilec on.