Evropska komisija je pred dnevi zaprla primer ugotavljanja kršitev glede umeščanja južnega dela 3. razvojne osi in neskladnosti slovenske zakonodaje z evropsko. Na ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da so s sprejemom nove prostorske in gradbene zakonodaje odgovorili na očitke evropske komisije. O odločitvi komisije je konec julija ministrstvo na svoji spletni strani objavilo kratko pojasnilo. Toda v Društvu Novo mesto opozarjajo: obvestilo je pomanjkljivo in zavajajoče.

V obvestilu, ki ga je prejelo društvo kot prijavitelj kršitve, komisija res sporoča, d