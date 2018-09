Predvideni pet in pol kilometra dolg odsek tretje razvojne osi v Novem mestu, ki sega od vzhodnega avtocestnega priključka do priključka Osredek pri Revozu, predvideva tudi gradnjo novega mostu čez Krko v Mačkovcu. Na projektnem natečaju novomeške mestne občine, Zbornice za arhitekturo in Družbe Republike Slovenije za avtoceste (Dars) je med tremi prispelimi rešitvami komisija izbrala predlog projektantskih podjetij Ponting iz Maribora in Pipenbaher inženirji iz Slovenske Bistrice.

»Kot vsaka reka ima tudi Krka svojo zgodbo,« pravi direktor podjetja Ponting Marjan Pipenbaher. »Z našo rešitvijo ne posegamo v Krko in ne rušimo bregov. Most bo videti zelo lahkotno, bo pa tudi ambientalno osvetljen, z nežno svetlobo.« Novomeščani bodo dobili dvojni most. Ob avtocestnem, 310 metrov dolgem mostu, ki poleg reke Krke prečka tudi Šmarješko cesto, bodo pešci in kolesarji dobili ločeno, 135 metrov dolgo brv sodobne minimalne konstrukcije.

Novi most ne posega v Krko in njene brežine Komisija pod vodstvom arhitekta Jurija Kobeta je v skladu z varstvenimi zahtevami območja Natura 2000 prispele elaborate razvrstila tudi glede na izkoriščanje naravne kvalitete prostora. Pri tem komisija izpostavlja, da je najprimernejši prav projekt, ki ne posega neposredno v obvodni prostor ali sam vodotok, hkrati pa predvideva minimalne in oblikovno zadržane posege v naravnem okolju. Kot dodajajo na Darsu, se izbrana rešitev med vsemi najceloviteje posveča prostoru ob reki ter se programsko in oblikovno navezuje na širše območje na levem in desnem bregu. »Pod mostom ob vzhodni mestni vpadnici, to je Šmarješki cesti, ter ob obstoječi lokalni cesti prinaša tudi ureditve zelenih površin in površin za rekreacijo,« pojasnjujejo. Most je ocenjen na dobrih enajst milijonov evrov. Po besedah predsednika uprave Darsa Tomaža Vidica naj bi še letos ali v začetku prihodnjega leta pridobili gradbeno dovoljenje za omenjeni prvi del južnega kraka tretje razvojne osi. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je po njegovih besedah že v pripravi. V prvi polovici leta 2019 bi tako lahko že objavili razpis za gradnjo.