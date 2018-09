V jesen ni odeta le narava. V tople jesenske odtenke lahko odenemo tudi balkon, terase ali zgolj malo večjo okensko polico. Potrebujemo le ustrezno posodo, primerno rastlino in nekoliko domišljije.

Poleti cvetje, jeseni pisano listje

Medtem ko nas poleti najbolj zanimajo rastline z bujnimi in barvnimi cvetovi, so jeseni bolj privlačne in opazne rastline z različnimi barvami in oblikami listov. Poznavalcem lepega cvetja pritegnejo pozornost predvsem srčasti in valoviti listi ognjenega dežja (Heuchera). Ti so, odvisno od sorte, zelene, oranžne do temno rdeče ali celo vijoličaste barve. Lep vtis naredijo s kovinskim sijajem tudi široki listi plazečega skrečnika (Ajuga reptans). Tudi ti so različnih barv, od zelene do temno rjave. Še bolj dekorativni so listi zelene hutunije (Houttuynia cordata), ki so srčasti in večbarvni. Z nastopom jeseni se do tedaj prevladujoča zelena barva umakne oranžnordečim odtenkom. Kot so nam svetovali Substralovi strokovnjaki, si pri oblikovanju oblikovanju zasaditve pomagamo s kombinacijo načina in višine rasti, barve in oblike listov, da dosežemo želeni učinek. Med najbolj priljubljenimi grmičastimi rastlinami za jesenske zasaditve sta jesenska vresa (Calluna vulgaris) in vitka resa ali erika (Erica gracilis). Prav tako obstaja veliko trajnic, primernih za jesenske zasaditve v posodah. Krizanteme (Chrysanthemuum grandiflorum), jesenske astre (Aster novae-angliae) in visoka homulica (Sedum telephium) je le nekaj rastlin iz bogate izbire. Tako je čudovita kombinacija jesenske vrese (Callunna vulgaris) in zelene hutunije. Ali pa kombinacija homulice (Sedum) in ognjenega dežja ali hojhere (Heuchera).