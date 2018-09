»Ne moreš biti del enotnega trga, če upoštevaš samo eno načelo, drugih treh pa ne,« je na današnjem dnevu nemške industrije v Berlinu povedala Merklova. Bruselj je namreč prepričan, da si London prizadeva, da bi za Otok še vedno veljal prost pretok blaga, ne pa tudi prost pretok ljudi, kapitala in storitev, navajajo tuje tiskovne agencije.

Nemška kanclerka je ob tem opozorila, da je »ostalo samo še šest do osem tednov intenzivnega dela, ko bomo morali sprejeti politične odločitve«.

Uspeh pogajanj bo odvisen predvsem od tega, kaj Velika Britanija želi, kar pa še ni povsem jasno, je dejala. Napredek bi lahko po njenih besedah dosegli oktobra, vendar pa bo treba predloge o prihodnjih odnosih »formulirati karseda konkretno«, je poudarila. Prehodno obdobje bo v nasprotnem primeru prekratko, da bi dosegli razumen dogovor, je opozorila.

Predlog Therese May je ne sprejemljiv

Voditelji EU so pretekli teden na neformalnem vrhu v Salzburgu britanski premierki Theresi May sporočili, da njen predlog glede brexita ni sprejemljiv. Mayeva jim je obljubila nov predlog za irsko mejo po brexitu. Zagotovila je tudi, da Velika Britanija intenzivno pripravlja strategijo za izstop iz povezave, ki bo predvidoma oblikovana do oktobrskega vrha EU.

Britanska premierka je v odzivu izjavila, da je bila zavrnitev njenega predloga za brexit nesprejemljiva. Ob tem je priznala, da so pogajanja z Brusljem v slepi ulici. »Zdaj moramo slišati od EU, katere so prave težave in kaj so alternative, tako da lahko razpravljamo o njih,« je pozvala. "Dokler ne bomo, ne moremo napredovati."