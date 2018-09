»Naše stališče je, da želimo splošne volitve, če Theresa May za dogovor ne bo imela niti podpore lastne stranke,« je dejala tiskovna predstavnica laburistov Rebecca Long-Bailey za televizijo Sky News. Dodala je, da vodstvo laburistov po drugi strani ne podpira drugega referenduma o brexitu, a bo spoštovalo voljo svojih članov, če se bodo na kongresu tako odločili.

Na štiridnevnem kongresu laburistov v Liverpoolu, ki se začenja danes, bo v ospredju brexit. Vodja laburistov Jeremy Corbyn se je tej temi sicer doslej izogibal, a pol leta pred napovedanim izstopom Velike Britanije iz EU marca prihodnje leto so se na Otoku okrepili pozivi k referendumu, na katerem bi ljudje odločali o dogovoru o brexitu.

Več kot sto lokalnih podružnic laburistov je pozvalo, da bi se za nov referendum o brexitu izrekli tudi na letnem kongresu. Nedavna raziskava med laburisti je pokazala, da bi nov referendum o brexitu podprlo 86 odstotkov članov stranke.

Med vidnejšimi predstavniki laburistov, ki se zavzemajo za drugi referendum, potem ko so se Britanci na prvem leta 2016 s tesno večino izrekli za izstop iz EU, je londonski župan Sadiq Khan. Ta je za časnik The Observer nedavno zapisal, da bi morali imeti ljudje priložnost, da zavrnejo dogovor o brexitu, ki bo po njegovem slab za gospodarstvo, delovna mesta in javni zdravstveni sistem. K temu po njegovih besedah sodi javno glasovanje tako o vsakem dogovoru o brexitu, ki bi ga izpogajala vlada, kot tudi o brexitu brez dogovora in o možnosti, da Velika Britanija ostane v EU.