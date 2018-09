Na odločitev izvršnega odbora Wade se je namreč usul plaz kritik, tudi številnih vrhunskih športnikov, ki so izrazili bojazen, da gre za velik odpustek Rusiji in napačno sporočilo za vse, ki želijo na nedovoljen način izboljšati svoje rezultate. A Reedie vztraja, da gre za najboljšo rešitev glede na okoliščine.

»Navajen sem poslušati pritožbe športnikov ... vendar bi v tem primeru rad vprašal vse tiste, ki se pritožujejo, kaj v praksi bi bila boljša rešitev,« je v izjavi za britanski časnik The Guardian dejal Britanec.

Po njegovem bo odločitev, ki jo je sprejel izvršni odbor Wade, prispevala k "čistejšemu športu", med drugim zato, ker bo z njim agencija pridobila dostop do vzorcev v rokah Rusade. Vprašanje o dostopu do teh vzorcev je bilo eno glavnih vprašanj kritikov odločitve. Kot zatrjuje šef Wade, sprejete odločitve vodijo do dostopa in do razrešitve marsikaterega odprtega primera.

Meni, da gre za ključno zadevo, zato upa, da odločitve za umik suspenza Rusadi ne bo predstavljal prevelikega udarca za ugled Wade. »Športniki bi se morali zavedati, da je v moskovskem laboratoriju okoli 2800 vzorcev, ki bi jih želeli pregledati z željo, da zaključimo te primere ... Če bi se vsi tega zavedali, verjamem, da bi imeli več razumevanja za pot, ki smo jo ubrali.«