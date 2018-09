Rusada je zaupanje Wade izgubila septembra 2015, ko so na dan začeli prihajati stari dopinški grehi, povezani predvsem z olimpijskimi igrami v Sočiju. Wada je prepovedala delovanje Rusadi, pozneje pa je ta ukrep za sabo potegnil tudi nastop ruskih športnikov pod nevtralno olimpijsko zastavo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Poteza Wade je deležna številnih kritik antidopinške skupnosti, ki poudarja, da je poteza nespametna in prehitra. Po odločitvi, ki je bila sprejeta na sestanku izvršilnega odbora na Sejšelih, lahko namreč Rusada znova testira ruske športnike in jim potrjuje zdravstvene izjeme. Kritiki izpostavljajo predvsem to, da Rusija do danes ni priznala sistematičnih kršitev dopinških pravil na olimpijskih igrah v Londonu, svetovnem prvenstvu v Moskvi leta 2013 in eno leto kasneje še na olimpijskih igrah v Sočiju.

Predsednik Wade Craig Reedie je na udaru prav tako zaradi tega, ker je sta z generalnim direktorjem Olivierjem Nigglijem Rusadi ponudila kompromisno rešitev, čeprav je bilo vse od začetka suspenza zahtevano, da Rusija v celoti prizna McLarnovo poročilo o državno podprtem dopingu in omogoči dostop do podatkov v laboratoriji, ki bi natančno pokazali, kdo vse in s čim so kršili pravila. Guardian namreč poroča, da je Rusada zaenkrat priznala samo to, da je dejansko prišlo do kršitev. Kritiki se za povrh bojijo, da bo Rusija sedaj požrla zaobljube, vendar Reedie hkrati zatrjuje, da bi v tem primeru znova pričel veljati suspenz.