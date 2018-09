Ana Kučan: Videti dlje

Pri gledanju nogometa me vedno znova očara, kako igralci obvladajo prostor. Vsakič se tudi sprašujem, kaj jim, poleg talenta in vaje, pomaga obvladovati veliko, popolnoma ravno površino. To, da gre za pravokotnik, pri katerem je razmerje med stranicami presenetljivo blizu zlatemu rezu, ali to, da je pravokotnik viden, zarisan in ograjen? Ali morda oboje? Paolo Uccelo, renesančni slikar in matematik, ki velja za pionirja perspektive, naj bi večkrat zapuščal zakonsko posteljo, da bi se tudi sredi noči predajal sladkostim iskanja pravega bežišča. Perspektiva se je ponujala kot sredstvo za obvladovanje in konstrukcijo prostora. Vnašala je red v kaos.