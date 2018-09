V dveh desetletjih si je Francoz v vasi v bližini Nantesa nabral številčno zbirko živali, ki v marsikomu zbudijo najhujše strahove. Kot je pojasnil za tiskovno agencijo Reuters, je dva aligatorja Alija in Gatorja rešil iz farme krokodilov, večina drugih živali pa je bilo nekoč hišnih ljubljenčkov, ki so se jih lastniki naveličali.

»Menim, da ni pravično, da se tako ravna s temi živalmi, ker jih ne razumemo,« je dejal.

»Ne poznamo jih, sovražimo jih, mislimo, da so grozne. Ampak ko jih spoznamo, se jih lahko pokliče, jim pove, da naj pridejo bližje in da naj nekaj pojedo,« je dodal.

Pojasnil je še, da sosedje nimajo nič proti eksotičnim prebivalcem na ulici in da se pogosto ustavijo tudi na kavi, saj vedo, da so najbolj nevarne živali zaklenjene za dvojnimi vrati. So pa gasilci bolj pozorni, saj imajo navodila, da lahko vstopijo v hišo le, če je to nujno.