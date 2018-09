izglasovali gledalci in poslušalci. Žirija je poleg zmagovalne pesmi izbrala še skladbo Samo mirno, samo dalje v izvedbi Canegatta in Z očmi zaljubljenca v maju Lee Likar.

Na nocojšnji Popevki so se predstavili še Flora Ema Lotrič s skladbo Pijana od ljubezni, Tjaša Horvat in Uroš Steklasa s skladbo Odgovor že poznaš, Gregor Ravnik s pesmijo Ti si, Nika Zorjan s pesmijo Za vedno (Za skaus), Andraž Hribar se je predstavil s pesmijo Stari most, Nastja Gaber s Tisoč in ena zgodba, Matjaž Kumelj z Živim na pol, MJAV s Tak moment, Manca Špik je odpela Kot bi te kdo ustvaril po meni, Rene Markič pa skladbo Naprej.