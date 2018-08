Glasgow bo vse do nedelje prizorišče velike športne novosti. Največje škotsko mesto je namreč hkrati gostitelj evropskih prvenstev v plavanju, kolesarstvu in gorskem kolesarstvu, gimnastiki, triatlonu, golfu in veslanju, od jutri pa bo časovno s temi dogodki sovpadalo še evropsko atletsko prvenstvo v Berlinu. Na velikanskem športnem dogodku imajo kot vselej pomembno vlogo tudi slovenske športnice in športniki, ki v prvih tekmovalnih dneh po kolajnah niso posegli, so pa vknjižili nekaj visokih uvrstitev.

Od slovenskega dogajanja v bazenu omenimo še ženski disciplini 100 m prsno in 200 m prosto. V prvi je Tjaša Vozel zasedla 33. mesto, Tina Čelik je bila 42., v drugi pa sta bili Katja Fain in Neža Klančar nezadovoljni s 43. in 45. mestom, medtem ko je bila boljše volje Janja Šegel, ki se je uvrstila v polfinale in bila v njem skupno 16. Prav tako sta bila zadovoljna Rus Kliment Kolesnikov in Britanec Adam Peaty, ki sta na 50 hrbtno s 24,00 oziroma 100 prsno s 57,00 postavila nova svetovna rekorda.

Med omenjene lahko v prvi vrsti štejemo plavalko Tjašo Oder v disciplini 800 m prosto, v kateri je pred dvema letoma že osvojila bronasto kolajno. Na prvenstvo je pripotovala s petim prijavljenim časom, v finale se je uvrstila s sedmim, v njem pa nato z 8:30,08 zasedla končno šesto mesto. »Tudi to je zelo dobra uvrstitev. Težko je bilo plavati sama, saj se potem ne bojujem tako kot sicer, saj vidim, da bom ostala šesta,« je povedala Odrova in s tem že opisala potek finala – v njem je namreč kmalu silovito potegnila peterica na čelu z Italijanko Simono Quadarello (na koncu zmagovalka z 8:16,35), Odrova pa je po 200 metrih z njo izgubila stik in ostala zadaj. Po koncu zato ni skrivala, da si je želela malce boljšega izida, a ker jo že jutri čakajo kvalifikacije na 1500-metrski razdalji, je misli hitro obrnila k njim: »Upam na finale in verjamem, da se bom v njem lahko enakovredneje bojevala s tekmicami.«

Najboljša uvrstitev do sedaj

Petič v karieri in četrtič po vrsti se je v finale evropskega prvenstva na preskoku uvrstila telovadka Teja Belak in v njem nastopila kot četrta. Pred njo z izjemo poznejše zmagovalke, Madžarke Boglarke Devai (ocena 14,349), nobena skoka ni naredila brez napake, a se tudi Belakovi ni izšlo po načrtih in je pri doskoku padla. »S tem skokom imam malo težav, ker je težji kot drugi, ki je bil zelo lep. Tudi če bi nastopila s težjim in tudi če bi prvi skok naredila, kot ga znam, bi mi zmanjkalo do tretjega mesta. Čeprav sem takšno oceno, kot jo je tokrat Denisa Golgota (tretjeuvrščena Romunka, op. p.), že dosegla,« je povedala Belakova, ki je za svoja skoka dobila povprečno oceno 13,533. Telovadke so z nastopi v Glasgowu končale, po treh dneh gimnastičnega premora pa v četrtek s tekmovanji začnejo telovadci – od Slovencev bosta finale lovila Sašo Bertoncelj na konju z ročaji in Rok Klavora na parterju.

Tekmovanje v Glasgowu pa so medtem že sklenili veslači. Najvišjo slovensko uvrstitev je z zmago v finalu B in s skupno sedmim mestom med lahkimi skifisti dosegel Rajko Hrvat, ki je suvereno opravil s konkurenco. »Drugo leto zapored sem sedmi v Evropi, a letos je razlog poškodba. Vesel sem, da so bolečine v hrbtu minimalne. Upam, da sem potrdil pot na svetovno prvenstvo. Tam želim pokazati, da sodim v finale, po dveh letih pa je čas tudi za novo kolajno,« je optimističen Hrvat. Marko Bolha in Jaka Malešič sta med lahkimi dvojnimi dvojci nastopila v finalu C in skupno zasedla zadnje, 17. mesto.

Zadovoljni so bili medtem v slovenskem ženskem kolesarskem taboru, saj je na 130 kilometrov dolgi cestni preizkušnji, v kateri je v sprintu najboljših zmagala Italijanka Marta Bastianelli, Eugenia Bujak zasedla 13. mesto in s tem dosegla najboljšo slovensko uvrstitev na evropskih prvenstvih do sedaj. Polona Batagelj je bila 27., Špela Kern 58., Urša Pintar pa je odstopila.