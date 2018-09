"Ahvaz so napadli teroristi, ki jih je rekrutiral, izuril, oborožil in plačal tuji režim," je na Twitterju zapisal Zarif. Dodal je še, da Iran odgovornost za tovrstne napade pripisuje "regionalnim sponzorjem terorizma in njihovim ameriškim gospodarjem".

Do smrtonosnega strelskega napada je prišlo v mestu Ahvaz v provinci Khuzestan na meji z Irakom, ki ima veliko arabsko skupnost in je v preteklosti že bila prizorišče separatističnega nasilja, za katerega je Iran odgovornost pripisal regionalnim rivalom.

"Število mučenikov je doseglo 24, med njimi so tudi ženske in otroci, ki so bili med gledalci, " je poročala tiskovna agencija Irna. Ranjenih je bilo 53 ljudi, število žrtev pa bi se lahko še povečalo, saj so mnogi ranjeni v kritičnem stanju.

Eden od ubitih naj bi bil novinar, osem ali devet naj bi jih bilo vojakov.