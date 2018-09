Pred iranskim konzulatom v Basri se je v petek zbralo več tisoč protestnikov, ki se že od julija zbirajo v znak protesta proti korupciji v politiki in nezadovoljstva z javnimi službami. Nekaj sto jih je vdrlo v iranski konzulat, kjer so zanetili ogenj, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah konzulata so vse diplomate in druge uslužbence evakuirali že pred napadom, tako da ni bil poškodovan nihče.

Iraško zunanje ministrstvo je napad označilo za »nesprejemljivo dejanje, ki spodkopava interese Iraka in njegove mednarodne odnose«. V Iranu pa so incident označili za »divji napad«. Na iranskem zunanjem ministrstvu so zapisali, da gre za »zaroto, namenjeno uničenju prijateljskih odnosov med Irakom in Iranom«. Odgovornost so pripisali Bagdadu.

Iraški premier Haider al Abadi je v noči na danes v odzivu sporočil, da je »varnostnim silam odredil odločno ukrepanje proti vandalizmu, ki je spremljalo proteste«. V skupnem poveljstvu iraške policije in vojske pa so napovedali "oster" odziv z »izrednimi varnostnimi ukrepi«, vključno s prepovedjo protestov.