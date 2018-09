Se še spominjate dr. Gordane Živčec Kalan in burnega obdobja, ko je predsedovala Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS)? Takrat je bilo veliko govora o žalostni zgodbi Nekrep in o »zamegljeni« gradnji doma zdravniških organizacij. S svojim načinom javnega komuniciranja je gospa še dodatno prispevala k vedno nižjemu ugledu zbornice. (Kot v. d. direktorja ZD v Izoli so jo tudi pogojno obsodili zaradi zlorabe položaja. Letos smo lahko ponovno slišali zanjo. Zdravstveni inšpektorji so preverjali dogajanje v zasebnem zdravstvenem zavodu »Master Doctor«, ki ga vodi, zaradi spornega zdravljenja raka.) Zdaj pa beremo, da je za svoje »zasluge« dobila »nagrado« in, kot pravi sama, moralno zmago. Za kaj gre? Vrhovno sodišče je razveljavilo prejšnje sodbe in odločilo, da ji za delo v ZZS pripada odpravnina 50.000 evrov (in povračilo sodnih stroškov), ker je upoštevalo zapisano v delovni pogodbi. Kdo je tako pogodbo podpisal? Denar za odpravnino pa gre iz članarine. Tudi iz članarine upokojenih in mladih zdravnikov, ki se ne kopljemo v izobilju kot ona. Na žalost sta etika in morala za nekatere le prodajno blago.

Boštjan Jazbec, nekdanji guverner Banke Slovenije, ki je proti slovenski vladi in državnemu zboru hujskal mednarodne institucije, se je sam odločil za predčasni odhod zaradi še bolje plačanega »evropskega delovnega mesta«. Kljub temu je vztrajal pri izplačilu odpravnine v višini 75.831 evrov. A ta denar gre iz naših denarnic. Le kdo je podpisal tako pogodbo v našem imenu?

Podobnih primerov je še veliko. Raje tudi ne razmišljam o izplačevanju astronomskih vsot različnim tujim svetovalcem, zdravnikom… Bo za take pogodbe kdo odgovarjal?

Do kod seže pohlep naše Cerkve? Sklad kmetijskih zemljišč je ljubljanski in mariborski nadškofiji že vrnil okoli 170.000 hektarjev gozdov in drugih zemljišč ter izplačal 24 milijonov evrov odškodnin. (Večina naših kmetov se za odškodnine ni odločila. Poleg Cerkve so se zanje menda odločili veleposestniki iz Madžarske in Avstrije.) Dobila je vrnjeno fevdalno premoženje, za katero mnogi upravičeno verjamejo, da ji ne pripada. Zdaj ljubljanska nadškofija še zahteva, in pri tem vztraja, visoke milijonske zamudne obresti. Kdo je napisal in sprejel tako zakonodajo, ki vse to omogoča? Bo zanjo kdo odgovarjal? Cerkev ostaja gluha za pozive, naj se zahtevkom odpove, ker je naredila največjo »bančno luknjo«. Lahko bi denar namenila revnim. Od take ustanove bi to pričakovali, kajne? Ste tudi vi imeli zmotno predstavo o tem, da Cerkev finančno sponzorira vsaj Karitas?

Kadar se vrnem s Pokljuke, sem pogosto žalostna. Zaprte gozdne ceste, hrup strojev in vsepovsod ogromne skladovnice debel. Zakaj umirajo pokljuške smreke? Tudi dvesto let stare. Ne prepričujte me, da sta kriva samo vetrolom in lubadar. Vsak predlog, pripombo in kritiko cerkveni možje opredelijo za napad ali nestrpnost do Cerkve in vernikov. Po drugi strani pa so vse njihove izjave, pa tudi zapisani stavki, ki vsaj mejijo na sovražnost, pravica do svobode govora, ki si je ne pustijo vzeti.

Ustavila se bom pri sojenju tajniku SŠK Tadeju Strehovcu, ki nenadoma ni več njen tiskovni predstavnik. Državno tožilstvo ga preganja zaradi sovražnega govora proti zagovornikom splava, ki je bil objavljen v njegovem spletnem mediju 24kul.si v članku »Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov«. V njem je poimenski seznam znanih slovenskih akademikov, predstavnikov civilne družbe in različnih organizacij, ki naj bi se zavzemali za »izumiranje našega naroda in kulture«, naj bi bili tako rekoč morilci. (»Lobi, odgovoren za končanje življenja 350.000 nerojenih žensk.«)

Zdaj je portal še objavil poziv, naj »na službeni naslov strani posredujejo informacije o omenjenih ljudeh, med drugim fotografije, dokaze o financiranju njihove dejavnosti iz javnih sredstev ter njihove morebitne nestrpne izjave o katoličanih in zagovornikih družine v času referendumov o družinskem zakoniku…«. RKC se od izjav ne distancira, sklicuje se na svobodo izražanja. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je sodni postopek proti Strehovcu označil za »poskus discipliniranja in samocenzuro vseh, ki nasprotujejo splavu«. S to izjavo v resnici manipulira, saj poskuša kazenski pregon sovražnega govora prikazati kot kazenski pregon nasprotnikov splava. Hkrati je poudaril, »da cerkveni dostojanstvenik še vedno uživa njegovo podporo in popolno zaupanje slovenskih škofov«.

Kaj pravite, do kod se lahko spusti svoboda govora? Bo vsaj sodišče določilo mejo? Ljubi Slovenci, do kod pa segajo naše meje, da lahko vse skupaj prenašamo?

Polona Jamnik, Bled