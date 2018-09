Slovensko cestno infrastrukturo zaradi slabe kakovosti in izrabljenosti večkrat upravičeno kritiziramo z vseh strani. A (vsaj) na enem področju si zasluži tudi pohvalo. To je področje krožnih križišč oziroma krožišč, pri katerih smo lahko marsikomu celo za vzor. »Vse naše sosede in tudi druge države nam priznavajo, da smo glede razvoja krožišč v svetovnem vrhu. Gostili smo že veliko profesorjev in strokovnjakov iz Italije, Hrvaške, Madžarske, Češke, Slovaške in drugih držav ter jim razkazovali slovenska turbo-, mini in montažna krožišča v Mariboru in Kopru. Slovenski profesorji smo dobrodošli na vsaki ameriški konferenci o krožnih križiščih, saj imamo kaj povedati, oni pa so na tem področju praktično na začetku,« pravi prof. dr. Tomaž Tollazzi, eden od pionirjev na področju uvedbe krožnih križišč v Sloveniji in profesor na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, ki je po svojih dosežkih na področju krožnih križišč poznan tudi zunaj naših meja.

A zakaj je uvedba večjega števila krožnih križišč sploh nekaj dobrega? Zato ker imajo krožišča številne pozitivne prometnovarnostne lastnosti. V prvi vrsti gre tako izpostaviti visoko raven prometne varnosti in manjše posledice prometnih nesreč, večjo pretočnost prometa, vlogo ukrepa za točkovno umirjanje prometa v urbanem okolju, krožišča poskrbijo za manjši hrup in emisijo izpušnih plinov, stroški vzdrževanja so bistveno nižji…

Tri faze razvoja Prva krožišča so se ob koncu 60. let prejšnjega stoletja pojavila v Veliki Britaniji, odtlej pa se neprestano razvijajo. Kot pravi Tomaž Tollazzi, smo na začetku tako poznali samo enopasovna in dvopasovna krožišča, pri čemer so slednja uvedli zaradi pričakovanja, da se bo s tem pretočnost podvojila, a so ugotovili, da se ta poveča le malo, poslabša pa se raven prometne varnosti. »Zaradi tega so po svetu iskali različne rešitve za povečanje pretočnosti večpasovnih krožišč, v katerih se prometna varnost ne bi zmanjšala. Temu lahko rečemo druga generacija krožišč, imenujemo jih alternativni ali nestandardni tipi. Njihova skupna lastnost je, da se v enem ali več projektno-tehničnih elementih razlikujejo od običajnih ali standardnih tipov. V to skupino sodijo tudi turbokrožna križišča (v njih so prometni pasovi fizično ločeni, op. p.), pa tako imenovana dog-bone, pri katerih gre za dvojno krožno križišče z združenima sredinskima otokoma, ali dumbbell – dvojno krožno križišče, pri katerem sta sredinska otoka povezana z neprekinjeno talno označbo,« razloži Tollazzi in doda, da imamo vse omenjene tudi v Sloveniji in da smo po številu turbokrožnih križišč celo na tretjem mestu na svetu, za Nizozemsko, ki je zibelka turbokrožišča, in Poljsko, ki je osemkrat večja. Pri nas se je, kot so nam povedali na Direkciji RS za infrastrukturo, proces uvajanja krožnih križišč začel leta 1989. »Po nekaterih informacijah lahko za prvo krožno križišče novega vala štejemo krožno križišče na Žalah v Mestni občini Ljubljana,« so dodali, medtem ko Tollazzi pravi, da smo na področju uvedbe krožnih križišč, kot povsod drugod, šli skozi tri faze: »V prvi fazi je prevladovala zadržanost oziroma negotovost, saj nismo imeli praktičnih izkušenj s krožnimi križišči in nihče ni mogel zagotavljati, da se bodo tudi pri nas prijela tako kot drugod. V drugi smo imeli obdobje popolne evforije in je praktično vsaka vas morala dobiti krožno križišče; če ne zaradi drugih vzrokov, pa zaradi volitev. V tretji fazi je prišlo do umiritve razmer.«