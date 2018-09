Tako Orban kot Macron mislita, vsaj zdi se tako, da bodo volitve v evropski parlament leta 2019 prinesle novo politično konstelacijo. Pa bo res tako? Ali bodo volilci res postavljeni pred izbiro med zaprto in odprto družbo? Na to vprašanje – ki je ključno za prihodnost Evrope in zaupanje njenih državljanov v demokracijo – nikakor ni mogoče odgovoriti z gotovostjo.

Evropsko politično prizorišče je nenavadna kombinacija posebnosti in skupnih značilnosti. Po eni strani se v njem zrcali maksima, da se vsaka politika dogaja na lokalni ravni: stranke so globoko ukoreninjene v nacionalnih tradicijah in panevropska povezovanja so samo šibke zveze brez prave moči in vpliva. Po drugi strani pa so čezmejni politični učinki veliki in valovi sprememb redno prečkajo meje in dosežejo ves kontinent.

Razkol evropske politike

Evropska politika je že dolgo strukturirana z razkolom na levico in desnico. Od prvih neposrednih demokratičnih volitev poslancev v evropski parlament leta 1979 vse do zadnjih volitev leta 2014 sta Stranka evropskih socialistov (PES – Party of European Socialists) in Evropska ljudska stranka (EPP – European Peoples’ Party) skupaj dobili med polovico in dvema tretjinama glasov (preostalo je pripadlo centristom, Zelenim, radikalni levici in pa novi vrsti strank, ki so evroskeptične). Štirideset let sta dva prevladujoča igralca vladala Evropi z neke vrste veliko koalicijo.

V več državah pa ta delitev ni več značilna za politično sceno. Na Poljskem, Madžarskem in v večini srednje Evrope je glavna konfrontacija med neliberalnimi nacionalisti in proevropskimi liberalci. V Franciji leta 2017 volilci niso izbirali med levico in desnico, ampak med Macronom, velikim zagovornikom odprtosti (čigar svetovalec v volilnem boju sem bil), in Marine Le Pen, ki mu je bila v tem povsem nasprotna. V Italiji pa sta bili tako desna kot leva sredina potisnjeni na obrobje z dvema antisistemskima strankama, ki sta imeli korenine v skrajni desnici in skrajni levici.

V resnici je med zmerno levico in zmerno desnico pri današnjih temah, ki najbolj polarizirajo – kot so gospodarska odprtost, Evropa in priseljevanje – zelo malo spornih točk. Oba tabora sta za globalizacijo, čeprav drugače gledata na vprašanje, kako se spoprijeti s posledicami. Obe strani sta tudi aktivno udeleženi pri evropskem združevanju, čeprav ne z navdušenjem. In medtem ko je njun odnos do priseljevanja različen, sta v zahodni Evropi oba tabora priseljevanje sprejela kot dejstvo. Ko se državljani odločajo med levico in desnico, to ne pomeni, da so s tem za odprto gospodarstvo in odprto družbo ali pa proti njima. Obema političnima grupacijama je predvsem nejasno, kaj storiti, ko gre za vprašanje, kako zagotoviti dostojanstvo državljanom, ki so kot delavci brez pravic, medtem ko imajo zagovorniki identitetne politike vsaj neki navidezni odgovor na to vprašanje.

Vsekakor ostaja razkol med levico in desnico v številnih državah očiten. Ta delitev strukturira razprave o domačih temah, kot so distribucija prihodka in vloga države, prav tako razprave o nekaterih jutrišnjih velikih izzivih, kot sta globalna obdavčitev ali prihodnost dela. Toda kot kaže britanska politika, to ne velja za teme, ki so trenutno v ospredju: torijci (konservativci) in laburisti so edini protagonisti britanske politike, toda pri vprašanjih, ki so res pomembna – kot je, kako naj se izvede brexit – sta obe stranki precej nebogljeni.

Da bi bile teme, ki so pomembne za Evropo, pred volitvami poslancev v evropski parlament prihodnje leto bolj jasne, bi bilo treba oblikovati dva nova tabora. A kljub razpokam na obeh straneh se to najbrž ne bo zgodilo.

Levica se je v veliki meri razklala na (precej oslabljeno) zmerno krilo in pa radikalno, deloma protievropsko tendenco. Vprašanje pa je, ali bodo jezovi, ki ločijo Evropi sovražno levico od nacionalistične desnice, popustili. Na tak scenarij kaže italijanska vladna koalicija, medtem ko vse bolj protipriseljenska stališča Sare Wagenknecht iz Linke (Levica) in ostri protievropski govori Jean-Luca Mélenchona iz France Insoumise (Nepokorna Francija) dajo sklepati, da bodo nekateri radikalni levičarji raje izgubili svojo dušo, kot da bi izgubili podporo delavcev. A tudi če so jezovi načeti, se še niso porušili.