Kot je razvidno iz posnetka, ki kroži na družbenih omrežjih, se je Macron pred Elizejsko palačo, kjer so tradicionalno potekali dnevi evropske kulturne dediščine, pogovarjal z mladeničem. »Star sem 25 let, pošiljam prošnje in pisma, vendar vse zaman,« se je mladenič, ki očitno ne najde službe, pritožil predsedniku. »Če imate željo in motivacijo - v hotelih, kavarnah in restavracijah, pa tudi v gradbeništvu, povsod iščejo delavce,« mu je odgovoril Macron. Mladeniču je predlagal, naj se sprehodi po Montparnassu, območju v Parizu, polnem kavarn in restavracij, ter mu zagotovil, da bo tam z lahkoto našel zaposlitev. »Če bi sam šel po ulici, bi vam jo zagotovo našel,« je mladeniču zatrdil francoski predsednik in mu ob stisku roke dodal: »Pojdite torej!«

Predsednik popolnoma odtujen od realnosti Po uradnih podatkih je v Franciji v hotelih in restavracijah približno 100.000 prostih delovnih mest, zato so predstavniki tega sektorja Macrona že pozvali, naj vlada omogoči zaposlovanje priseljencev na ta delovna mesta. Kritiki predsednika Macrona, ki je nekdanji investicijski bančnik in se ga je prijel sloves, da je »predsednik bogatih«, na socialnih omrežjih obtožujejo, da je »popolnoma odtujen od francoske realnosti«. Pri tem se sprašujejo: »Kako lahko nekdo v samo tridesetih sekundah pokaže tak prezir, pomanjkanje empatije in ignoranco?« Vodilni predstavnik Macronove stranke Naprej republika, Christophe Castaner, je predsedniku že stopil v bran in zavrnil obtožbe o nespoštljivosti do brezposelnih. »Ali je to, kar je dejal predsednik, laž? Če se sprehodite po Montparnassu, ali ne boste ugotovili, da potrebujejo delavce?« je vprašal v nedeljskem televizijskem intervjuju in dodal, da ima raje kot prazne besede predsednika, ki govori resnico, še poroča AFP.