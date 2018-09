Dober izdelek je po njegovem mnenju nesmiseln, če ga ljudem ne znamo predstaviti tako, da ga bodo opazili in vzljubili, kakovost izdelka pa je manj pomembna kot to, da je drugačen. Prav iskanje drugačnosti in to, kako drugačnost poudariti v blagovni znamki, je delo Davida Brierja, ki mora biti včasih oglaševalec, oblikovalec, strateg in psiholog hkrati. Blagovna znamka namreč nikakor ni zgolj logo in slogan, ampak sta pomembna tudi oblikovanje in zgodba, ki potrošnika zapelje. In tako kot Brier, ki sicer dela tudi kot kreativni direktor pri družbi DBD International, medij