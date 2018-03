Gazele med najbolj vztrajnimi

V Zlati niti vse od njenega začetka, torej enajstkrat, sodeluje pet podjetij, med najbolj vztrajnimi so prav gazele, to pa so Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elvez in mimovrste, ob njih pa vse od Zlate niti 2007 kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo meri tudi BDO Revizija. Gazele, ki so se tokrat prvič odločile za sodelovanje v Zlati niti, so: VIRS, Reseda in Polycom. Druge gazele, ki sodelujejo v Zlati niti 2017, pa so še Adria Mobil, Agitavit Solutions, Amplexor Adriatic, ATech, Hidex, Kronoterm, Lotrič Meroslovje, Lumar IG, Mega M, ORO MET, Plastika Skaza, RCM, RLS merilna tehnika, TU-VAL, Varis Lendava in XLAB.