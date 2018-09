Obtožnica 49-letnemu Juvanu, doma z Leš v občini Prevalje, očita, da naj bi 27. maja letos nekaj po 3. uri s kuhinjskim nožem v trebušno votlino zabodel takrat 59-letnega brata. Ta je za posledicami poškodb umrl dobra dva tedna kasneje. Tožilstvo v obtožnici navaja, da je obdolženi Juvan kaznivo dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi vinjenosti in stresa.

Po tistem, ko je na predobravnavnem naroku 12. septembra zagovornica obdolženega po uradni dolžnosti Damjana Krauberger Mikolič dejala, da bo obdolženi svoj zagovor podal po izvedbi vseh dokazov, pa je nato sodišče pred dnevi obvestila, da bo zagovor podal na začetku glavne obravnave, kar je danes tudi storil.

Večkrat je danes, tudi v joku, povedal, da je 20 let živel z bratovimi grožnjami, da velikokrat ni spal v miru, da je poklical policijo vedno takrat, kadar mu ni bil kos, in da nikoli ne bi zabodel svojega brata.

Takrat je, kot je dejal obdolženi, brat prišel do njega in ga zgrabil, prišlo je do prerivanja, v katerem ga je brat, ki je bil večje postave kot obdolženi, zbil na mizo. Pri tem se je, kot je dejal obdolženi, brat nabodel, sam pa da ve, da ni držal noža proti njemu. Zatem je obdolženi ponovno poklical policijo in z nožem stekel do ceste, kjer je pričakal policista.

Po pogovoru s policistoma so se razmere umirile. Brat je policista pospremil do avtomobila, ko pa sta se odpeljala, mu je ponovno grozil, je povedal obdolženi. To ga je tako vznemirilo, da je vzel nož in se namenil do očeta, da mu pove, da gre spat v zgornje prostore.

Vzoren delavec in miroljuben sosed

Da je bil obdolženi v službi vedno vzoren delavec, s katerim ni bilo nikoli težav, sta na današnjem zaslišanju skupno devetih prič dejala tako direktor podjetja, v katerem je obdolženi zaposlen, kot tudi sosed in sodelavec. Prav tako so vsi drugi starejši sosedje, ki so bili danes zaslišani, povedali, da je bil obdolženi vedno miroljuben in da nikoli z njim ni bilo težav. Da pa je bil do njega in tudi do drugih agresiven in napadalen njegov pokojni brat. Enako je povedal tudi danes zaslišani brat obdolženega in pokojnega, ki je za pokojnega dejal še, da se je nekaj časa zdravil na psihiatriji.

Kot priči so zaslišali tudi policista, ki sta na kraj dogodka v tragični noči prišla dvakrat. Oba sta povedala, da so se razmere po prvi intervenciji in pogovorih umirile, da ni bilo elementov prekrška ali kaznivega dejanja ter da kakšnih groženj nista zaznala. Po prvem odhodu sta sicer še nekaj časa z avtomobilom počakala v bližini, nato pa sta se odpravila na drugo intervencijo, a sta se morala kmalu vrniti na Leše, ko sta dobila obvestilo, da naj bi bil nekdo zaboden.

So pa na policiji razmere v družini poznali, saj to tam ni bila prva intervencija, v minulih letih so namreč policisti dvakrat podali kazensko ovadbo zoper pokojnega brata.

Nadaljevanje glavne obravnave je razpisano za 25. oktober, ko bo zaslišana še ena soseda, ki se je za današnje pričanje opravičila, predvideno pa je tudi zaslišanje dveh izvedencev.