Na pet let in deset mesecev so včeraj obsodili 21-letnega Šerifa Amidžića, ki je aprila na Igriški v Ljubljani z nožem zabodel komaj polnoletnega Ardiana Gjokiqija. Fanta, s katerim je bil v sporu njegov prijatelj, sam pa ga sploh ni poznal, je najprej porinil, ko je vstal, pa ga je z nožem s približno 16-centimetrskim rezilom zabodel v pljuča, centimeter ali dva od srca. Z nožem je nato zamahnil še enkrat, a je Gjokiqi zamah prestregel in jo pri tem skupil po roki. Bil je hudo poškodovan in preživel je samo zaradi pravočasne zdravniške pomoči.

»Preden si to storil, bi lahko pomislil, kako močno lahko v sekundi nekomu spremeniš življenje,« mu je pred razglasitvijo sodbe dejal Gjokiqi. Kot pravi, ima zaradi napada še vedno nočne more, hodi k psihiatrinji, vsak telesni napor mu povzroča težave. »Ne morem več sproščen hoditi ven in se zabavati s prijatelji,« je pojasnil 18-letnik, ki bi rad 22.000 evrov odškodnine, a jo bo moral uveljavljati v drugem, pravdnem postopku. Njegov odvetnik Zoran Stankić Rupnik je še opozoril, da obtoženi ni izrazil obžalovanja ali se opravičil. »Ni res, da ne obžaluje, to je povedal že takoj. Je pa res, da je bil deležen groženj. Oškodovanec in njegovi so prišli pred pripor in mu grozili. Zato zdaj ne ve, kako naj se obnaša,« je na očitke odgovoril obtoženčev odvetnik Boris Kanduti.

Nož, nož in spet nož Ker je Amidžić kaznivo dejanje priznal in sojenje ni bilo potrebno, o podrobnostih nasilnega dejanja včeraj ni bilo govora. Neuradno naj bi se tistega ponedeljka 9. aprila okoli pol treh popoldne Amidžić k nasilju zatekel, ker naj bi Gjokiqi izsiljeval njegovega prijatelja in mu vzel nekaj denarja in marihuane. S prijatelji naj bi se v center pripeljal iz Kosez. Potem ko je Gjokiqija podrl na tla, naj bi mu ta predlagal, da se pogovorita. Stopila sta za vogal hiše, kjer pa je Amidžić zamahnil z nožem, ki naj bi mu ga podal eden od prijateljev. Obtoženi je bil poprej že dvakrat pogojno kaznovan, zaradi grožnje in povzročitve lahke poškodbe, in obakrat je opletal z nožem. Novembra 2015 ga je moški zasačil, ko je razbijal po šipi njegovega avtomobila. Amidžića je prijel za ramo in ga vprašal, kaj se gre, on pa je zamahnil s nožem in ga prestrašil. Avgusta 2016 pa je nekoga večkrat s pestjo udaril v obraz in ga ranil, mu zbil korekcijska očala, potem pa zamahoval z nožem. Tožilec Darko Novak je zato predlagal, da mu tokrat ne izrečejo manj kot pet let zapora. Za poskus uboja je sicer zagrožena kazen od pet do 15 let, v določenih okoliščinah pa je lahko tudi nižja. Za takšno milejše kaznovanje pa se je zavzemal Kanduti, ki je med drugim opozoril na ugotovitev psihiatra dr. Petra Preglja, da je bil v usodnem trenutku zmanjšano prišteven, čeprav ne bistveno. V njegovi krvi so našli metabolite THC in tudi sicer je psihiater postavil diagnozo sindroma odvisnosti od več psihoaktivnih snovi.