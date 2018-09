»Dobro bi bilo, da bi se spomnili, da obstaja koncept globalne stabilnosti, ki ga nepremišljeno spodkopavajo z ustvarjanjem napetosti v rusko-ameriških odnosih,« je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. »Igranje z ognjem je neumno. Lahko postane nevarno,« je dodal.

Na sankcije so se ostro odzvali tudi v Pekingu. ZDA so namreč pozvali naj umaknejo sankcije proti njeni vojski, ali pa se soočijo s posledicami, so sporočili iz kitajskega zunanjega ministrstva.

ZDA so v četrtek uvedle sankcije proti 33 ruskim posameznikom in organizacijam, ki delujejo za ali v korist ruskih obrambnih ali obveščevalnih sektorjev. To pomeni, da bodo sankcij deležni vsi, ki bodo zavestno opravili bistvene transakcije s posamezniki ali organizacijami s seznama.

Obenem so uvedle sankcije proti kitajskemu vladnemu oddelku za razvoj opreme (EDD) in proti direktorju Liju Shangfu, ker je posloval z ruskim podjetjem Rosoboronexport, ki izvaža orožje. Kitajska je leta 2017 kupila lovska letala Su-35, letos pa opremo za rakete zemlja-zrak S-400.