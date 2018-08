ZDA so ugotovile, da je ruska vlada uporabila kemično orožje v nasprotju z mednarodnim pravom proti svojim državljanom, so zapisali v ameriškem uradnem listu. Gre za zastrupitev Skripala in njegove hčere v britanskem Salisburyju, za katero Velika Britanija in druge zahodne države obtožujejo Moskvo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Sankcije zajemajo prepoved prodaje občutljivih snovi, ki se lahko uporabijo za kemično ali biološko orožje. State Department ocenjuje, da bi lahko sankcije Rusijo stale več sto milijonov dolarjev.

Še ostrejše sankcije naj bi bile sprejete po 90 dnevih, če Rusija ne bo dala zanesljivih zagotovil, da česa podobnega kot v Salisburyju ne bo več počela, in če ne bo dovolila mednarodnih inšpekcij svojih kemičnih in bioloških zmogljivosti. Po 90 dneh bi lahko prepovedali tudi dostop ruskih letalskih družb do ameriških letališč.