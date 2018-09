Intervju z Natašo Mele, predsednico Društva ljubiteljev gradu Snežnik: Okrog gradu je zavrelo

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, s sedežem na gradu, ki mu predseduje Nataša Mele, je zadnji dve leti delovalo v grajskih pristavah. Skupaj z Narodnim muzejem Slovenije so izvajali kulturni program Grajski punkti, organizirali so tudi mednarodni festival Plavajoči grad, s tem pa oživljali pred desetimi leti prenovljen grad Snežnik. A so ga morali septembra zapustiti. Ministrstvo za kulturo je namreč prekinilo pogodbo z Narodnim muzejem o začasni uporabi prostorov, tako da jih je moralo zapustiti tudi društvo, ki je prostore uporabljalo v dogovoru z muzejem. Srž problema naj bi bila ta, da je društvo na svojih dogodkih streglo tudi kavo in pijačo iz bara, posledica pa, da so zdaj pristave ob gradu, kjer so dogodki potekali, zaklenjene in samevajo.