Zoran Milošević iz vasi Pavlovci na severu Srbije je zaposlen kot orodjar, v prostem času pa zbira kovance in bankovce. Na njegovem domu ima bankovce in kovance razstavljene pod zaščitnim steklom in s ponosom pokaže več desetletij svojega dela, poroča agencija.

V svoji numizmatični zbirki ima 194 različnih valut, med njimi so tudi take, ki niso več v uporabi. Njegova zbirka je toliko bolj impresivna, ker je le redko odpotoval v tujino z namenom, da bi ji dodal kakšen novo valuto.

Pri svojem hobiju se je zanašal tudi na prijatelje, ki so mu s počitnic nosili različne bankovce in kovance, prav tako so mu jih nekaj podarili prijatelji, ki živijo v tujini. Nekaj primerkov v svoji zbirki je tudi kupil in so mu jih poslali po pošti.

Kot poudarja Milošević, ostaja nedosegljiv dolar s Salomonovih otokov, države v južnem Tihem oceanu, ki je 15.000 kilometrov oddaljena od Srbije.

Moj cilj je, da pokažem, kako majhen je svet, saj ga lahko z vsemi valutami zakleneš v škatlo, veliko kvadratni meter in pol, pravi Milošević, ki še vedno upa, da bo uspel dobiti tudi dolar s Salomonovih otokov in takrat bo njegova zbirka popolna, še poroča AFP.