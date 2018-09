Lourdes Leon, enaindvajsetletna hči pop zvezdnice Madonne, se je prejšnji teden sprehodila po modni stezi v okviru newyorškega tedna mode. Predstavljala je modno znamko Gypsy Sport, a o njenem nastopu se govori predvsem zato, ker je na ogled postavila svoje naravno poraščene noge. Kdor mladenko spremlja prek družbenih omrežij, sicer ve, da se je odstranjevanju dlak odpovedala že zdavnaj. Pri tem se ji pridružujejo mnoge vrstnice, ki svoja nedepilirana telesa ponosno razkazujejo na svojih instagram profilih. »Iskreno, pazduh si ne brijem preprosto zato, ker se mi tega ne ljubi početi,« je v nedavnem intervjuju med drugim pojasnila Willow Smith, osemnajstletna hči zvezdnika Willa Smitha, ki se prav tako ne obremenjuje z razdlačevanjem kože. Med vidnejšimi predstavnicami gibanja so še svobodomiselna pop zvezdnica Miley Cyrus in dvajsetletna hči Michaela JacksonaParis Jackson. Zanimiva ekipa slavnih, ki na področju ustvarjanja v večini še niso ujeli svojih roditeljev. Večini je skupno, da pogosto odpirajo teme krivičnih družbenih norm, ki ženskemu spolu pravila ustreznega videza od nekdaj zapovedujejo strožje kot moškim.

Za heteronormativne moške, torej tiste moške, ki po videzu in vedenju izražajo znake splošno sprejete »moškosti«, odstranjevanje dlak po telesu medtem ni samoumevno, ampak kvečjemu izbira. Menda vse bolj priljubljena – v ljubljanskem kozmetičnem salonu Ave pravijo, da je zadnja leta pri njih vse več moških, ki se odločajo za odstranjevanje dlak po telesu, največ po hrbtu in ramenih.

Pazduhe posute z bleščicami Fotografije svojih naravno poraščenih pazduh, bikini predelov in nog na instagramu mlade ženske zadnje čase objavljajo pod določenimi ključnimi besedami, med drugim »armpit hair« (dlake pod pazduho) ali »hairy leg club« (klub poraščenih nog). Včasih dlake pod pazduho celo obarvajo v živahne odtenke ali jih posujejo z bleščicami. Posnetkov je več sto tisoč, najbrž pa ni naključje, da se je trend pojavil v času gibanj, ki opozarjajo na žensko enakopravnost, oziroma v obdobju, ko je feminizem najvplivnejša identitetna politika liberalnega Zahoda, ob tem pa tudi vse pomembnejša tržna niša. Trend so zaznali celo v britanskem podjetju Mintel, kjer se ukvarjajo s tržnimi raziskavami – po njihovih podatkih se je leta 2013 pod pazduho brilo okoli 95 odstotkov žensk do 24. leta, leta 2016 pa le še slabih 77 odstotkov. Na trend so se odzvali tudi nekateri obrobni proizvajalci ženskih britvic. Lanski oglas za znamko britvic Billie je na primer postal prvi oglas v zgodovini, kjer so v bližnjih posnetkih delovanja britvice pokazali prave ženske dlake. Adidas pa je pred nekaj leti za oglas najel švedsko manekenko Arvido Byström, ki je priljubljen model športnih copat reklamirala z močno poraščenimi nogami. Neizprosni splet kampanje ni sprejel le z odprtimi rokami – Byströmova je poleg mnogih nesramnih komentarjev prejela tudi grožnje s posilstvom in smrtjo.

Gladka koža stvar družbenega sloja Zgodovinsko gledano smo ljudje, sploh pa ženske, k odstranjevanju dlak s telesa nagnjeni že od časov starih civilizacij, ko je gladka koža izkazovala stopnjo osebnega higienskega standarda in s tem simbolizirala pripadnost višjemu sloju. Neporaščena ženska telesa so ostala ideal in nazadnje večinska norma vse do sredine petdesetih let dvajsetega stoletja, do prvih zametkov seksualne revolucije. Javnost je z neobritimi pazduhami leta 1955 med prvimi razburila Sophia Loren, zares popularni pa so poraščeni intimni predeli (ne pa tudi noge) postali šele v sedemdesetih. V modi so bili kosmati »pravi moški«, kot je bil Burt Reynolds, pa tudi naravno poraščena ženska mednožja, ki so jih pozdravili v reviji Playboy in v filmih za odrasle tistega časa. Sproščeno vzdušje ni trajalo predolgo, saj so že osemdeseta ponovno zapovedala gladka telesa, tokrat ob podpori filozofije, da je odstranjevanje dlak na intimnih predelih pravzaprav stvar higiene in zdravja. Devetdeseta so nam ponudila še brazilsko depilacijo, novo tisočletje pa celo lasersko odstranjevanje dlak, katerega najglasnejša podpornica je resničnostna megazvezdnica Kim Kardashian. »Po rodu sem Armenka, tako da sem vsekakor obsedena z laserji,« je ob priložnosti spregovorila o svoji manj ugodni genski zasnovi. Trajno odstranjevanje dlak s pomočjo laserjev je dandanes na voljo v večini kozmetičnih salonov, cenovno dostopno pa je tudi tistim, ki ne razpolagajo s premoženjem resničnostnih zvezdnic.

Čezmerna poraščenost vodi v velike duševne težave K prepričanju, da so poraščena ženska telesa »bolna« in zato nezaželena, medtem prispevajo celo zdravniki, ki potrjujejo, da je pretirana poraščenost ženskega telesa pogosto posledica čezmerne vsebnosti moških hormonov, nepravilnega delovanja jajčnikov oziroma čezmerne telesne teže. Da poraščenost še vedno povzroča težave predvsem ženskam, pritrjuje tudi dr. Tanja Planinšek Ručigaj, predstojnica ljubljanske dermatovenerološke klinike, ki razmišlja tako: »Čezmerna poraščenost lahko vodi predvsem v velike psihične težave, posebno če se pojavlja v puberteti ali celo prezgodnji puberteti. Treba je odkriti vzrok in ga zdraviti, kadar pa zdravljenje ni možno, pa se, če posameznice te dlake motijo, svetuje depilacija oziroma epilacija dlak. Laserske postopke je večinoma treba večkrat ponoviti. Zakaj bi bila dekleta poraščena, če jih to moti, ko pa se dlačice da odstraniti?«