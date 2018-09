Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so med hišnimi preiskavami zasegli dokumentacijo, elektronske naprave, zavarovali pa so tudi podatke na elektronskih medijih.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter pregledom in analizo zaseženih predmetov, vse v smeri utemeljevanja suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, česar so osumljene štiri fizične osebe. Po vseh zbranih obvestilih in pridobljenih dokazih bo po izvedenem predkazenskem postopku o ugotovitvah obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so pojasnili.

V preiskavah nobeni osebi niso odvzeli prostosti.

Časnik Večer je pred kratkim poročal, da je policija marca na ministrstvu za izobraževanje in na zavodu za šolstvo opravila hišne preiskave v povezavi z domnevno spornim plačilom avtorskega honorarja armenskemu zdravilcu Rubenu Papianu za študije, ki jih ta naj ne bi napisal. Sumili naj bi, da je bil honorar Papianu v resnici nakazan za plačilo nekaterih drugih storitev.

Sporne študije, pod katere naj bi se podpisal Papian, pa naj bi bile zelo podobne knjigam oziroma prepisane iz knjig, katerih avtorica je zdaj že nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Andreja Barle Lakota, ki je bila v tistem času direktorica urada za razvoj izobraževanja.

V torek naj bi kriminalisti med drugim obiskali ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Pedagoški inštitut, Šolo za ravnatelje, pa tudi ministrstvo za delo, kjer je zdaj zaposlena Barle Lakota. Slednja zadeve za STA ni želela komentirati.