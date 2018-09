Na ministrstvu za delo so za portal Siol potrdili, da so jih danes dopoldan obiskali kriminalisti. Več niso želeli pojasnjevati. Po informacijah portala preiskujejo bivšo državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje Andrejo Barle Lakota, ki je zdaj zaposlena na ministrstvu za delo. Kriminalisti menda preiskujejo domnevno sporno plačilo zdravilcu in ezoteriku.

Časnik Večer je pred kratkim poročal, da je policija marca na ministrstvu za izobraževanje in na zavodu za šolstvo opravila hišne preiskave v povezavi z domnevno spornim plačilom avtorskega honorarja armenskemu zdravilcu Rubenu Papianu za študije, ki jih ta naj ne bi napisal. Zavod za šolstvo naj bi v času ministrovanja Igorja Lukšiča zdravilcu in ezoteriku Rubenu Papianu plačal 70 tisoč evrov za študije. Sporne študije naj bi bile zelo podobne knjigam oziroma prepisane iz knjig, katerih avtorica je zdaj že nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Andreja Barle Lakota, ki je bila v tistem času direktorica urada za razvoj izobraževanja. Kot je še poročal časnik, naj bi bil honorar nakazan Papianu, pri čemer obstaja sum, da naj bi ga prejel za plačilo nekaterih drugih storitev.