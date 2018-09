Dijaki poljanske gimnazije včeraj niso skrivali navdušenja. »Učimo se, ampak na zabaven način,« je dejal Nejc Tacer iz 2. letnika, ki se nagiba k študiju naravoslovja. »Kemija omogoča specifičen pogled na svet. Pri kemiji šele razumeš, iz česa je kaj narejeno, zakaj snovi reagirajo, kot reagirajo, kako se povezujejo,« je dodal. Za dijakinjo Uno Ljubin pa je kemija super, »ker je tako logična in ker je vedno prava samo ena rešitev«.

Delavnice s skupnim naslovom Teens' Lab, ki so za dijake brezplačne, so si zamislili v multinacionalki BASF. V dogovoru s slovensko partnerico, ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, so jih ponudili vsem slovenskim srednješolcem. Delavnice bodo potekale do konca septembra, vsaka šola, med njimi je največ gimnazij, bo v laboratorijih preživela en dan.

Slovenija je četrta država na svetu, ki bo izvajala projekt Teens' Lab – za Nemčijo, Francijo in Ameriko, so včeraj poudarili predstavniki BASF, ki so se udeležili uvodne delavnice. Po besedah odgovornega za komunikacije z vladami Miroslava Vrbnjaka je k tej odločitvi največ pripomoglo dejstvo, da ima fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, s katero sodelujejo že vrsto let, tako moderne in dobro opremljene laboratorije. »V stari stavbi na Aškerčevi bi te eksperimente težko izvedli,« je dejal.

Odlični v teoriji, manj spretni z rokami

Koncern BASF, ki ima sedež v Nemčiji, je pri promociji znanosti med mladimi v Sloveniji dejaven že vrsto let. V okviru petletnega projekta Kids' Lab Cvetka Epruvetka je osnove kemije na zabaven način spoznavalo več kot 4500 osnovnošolcev. Letos so se odločili za zahtevnejše eksperimente.

»S projektom Teens' Lab želimo mlade navdušiti za kemijo, saj tovrstnih strokovnjakov v Evropi še vedno primanjkuje. BASF Slovenija sicer ni velik zaposlovalec, v Nemčiji in drugod pa se vedno najde prostor za ambiciozne in inovativne študente,« je povedal direktor BASF Slovenija Simon Franko, ki opaža, da so slovenski študentje v nasprotju z nemškimi precej manj spretni pri delu z rokami, odlični pa v teoriji. Našim študentom sicer že vrsto let omogočajo, da prakso opravijo v obratih koncerna v tujini. Tudi bodoča magistra kemije Simona Tekavec, vodja tima študentov, ki nadzorujejo eksperimente, je šest mesecev preživela v BASF v Nemčiji. Po Frankovih besedah so slovenski kadri v tujini cenjeni. Da so lahko takšne delavnice tudi odskočna deska za mlade in njihovo pot v tujino, potrdi profesor Igor Kavčič z Gimnazije Poljane, ki je včeraj na delavnico pripeljal dijake, ki so si v okviru obveznih izbirnih vsebin izbrali dodatno uro kemije, fizike in biologije. »Ambiciozni mladi morajo dobiti priložnost, da po poklicna znanja odidejo tudi v tujino. Lepo bi bilo seveda, če se bodo z izkušnjami in novim znanjem imeli kam vrniti,« odgovarja profesor Igor Kavčič.

Eksperimenti, ki so jih poimenovali Labirint snovi in jih bo vsaka šola izvajala en dan, so načrtovani tako, da so precej zahtevni, obenem pa varni in zabavni. Dijaki bodo na vsaki delavnici izvedli po osem poskusov. Po jasnih pravilih in varno opremljeni bodo poskusili prepoznati 16 neznanih snovi. Ugotavljali bodo videz snovi, jim določili gostoto, opravili fermentacijo, plamensko reakcijo, Benediktov test … Na podlagi dobljenih rezultatov bodo ob koncu delavnice določili snovi, ki so jih analizirali.