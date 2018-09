Zdravniki so povedali, da je imel Verzilov znake antiholineričnega sindroma, torej motenega delovanja živčnih prenašalcev, kar se je kazalo v hitri izgubi vida, sposobnosti govora in gibanja. Zaradi tega v berlinski bolnišnici Charite menijo, da je edina verjetna razlaga zastrupitev, je dejal dr. Karl Max Einhäupl. Dodal je, da bodo težko ugotovili, za kateri strup natančno je šlo, da pa je prizadel vegetativni živčni sistem, ki uravnava dihanje in delovanje srca. Zdravnik Kai-Uwe Eckardt, ki osebno zdravi Verzilova, je dejal, bi lahko bila uporabljena vrsta snovi, tudi določena zdravila ali celo rastline, da pa zastrupitev ni bila takšna, da bi ogrozila življenje nekoga, ki je v bolnišnici. Bi pa bilo morda drugače, če ga ne bi zdravili, je dejal in dodal, da Verzilov zdaj ni v življenjski nevarnosti. Verzilov je urednik do oblasti kritičnega spletnega portala, julija pa je skupaj s tremi aktivistkami skupine Pussy Riot vdrl na igrišče med finalom svetovnega nogometnega prvenstva v Moskvi. Zbolel je prejšnji torek, ko je bil na sodišču in je nekaj pojedel. Prepeljali so ga v bolnišnico v Moskvo, od tam pa v soboto v Berlin. Njegova bivša soproga in tudi članica skupine Pussy Riot Nadežda Tolokonnikova je v Berlinu izrazila prepričanje, da so ga namerno zastrupili oziroma poskušali ubiti ali pa so želeli poslati zelo resno opozorilo. Povedala je tudi, da se bo Verzilov vrnil v Rusijo takoj, ko bo to mogoče. »V trenutku, ko bo dobil letalsko vozovnico, jo bo tudi uporabil. Vrnitev v Rusijo je zanj vprašanje časti,« je dejala.