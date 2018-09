Pečnik je menedžer s 15-letnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih na področju prodaje in marketinga v proizvodnih podjetjih, ki delujejo na svetovnih trgih. Skupini Sij se je pridružil pred desetimi leti. Zadnja štiri leta je bil direktor prodaje in marketinga, najprej v podjetju Noži Ravne, z združitvijo družb Noži Ravne, Serpa in Sistemska tehnika v začetku leta 2016 pa je to vlogo prevzel tudi v združeni družbi Sij Ravne Systems.

Od leta 2015 oz. 2016 je tudi direktor dveh hčerinskih podjetij družbe Sij Ravne Systems v ZDA in Veliki Britaniji. Poleg menedžerskih izkušenj ima tudi dragocene izkušnje s področja razvoja novih izdelkov in poznavanja proizvodnih procesov, so navedli v skupini Sij.

Kot še dodajajo, je dosedanji direktor družbe Sij Ravne Systems Jenič v minulem mandatu uspešno združil tri podjetja v novo družbo, v kateri sicer ostaja še mesec dni. V tem času bo dokončal nekatere projekte v zaključni fazi in predal posle svojemu nasledniku.