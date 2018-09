Kot je dejal tiskovni predstavnik tega ministrstva, so po napadu izraelskih enot dva moška odpeljali v bolnišnico na jugu Gaze. Izraelska vojska pa je pojasnila, da sta sumljiva moška postala tarči, ker sta se približala varnostni ograji na meji z Izraelom. »Terorista sta se sumljivo približala varnostni ograji na južnem delu območja Gaze in v bližini ograje nameščala predmet. V odgovor je izraelsko letalo streljalo nanju,« so sporočili.

Med protesti na območju Gaze ob izraelski meji je bilo v ponedeljek ranjenih najmanj 26 Palestincev. Na tisoče demonstrantov se je v ponedeljek zbralo ob mejni ograji ter protestiralo proti egiptovski in izraelski blokadi Gaze. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je izraelska vojska sporočila, da so demonstranti zažigali avtomobilske gume in v izraelske vojake metali kamenje in eksploziv, vojaki pa so odgovorili s solzivcem in streli.

Na območju Gaze na meji z Izraelom že več mesecev trajajo nemiri, vključno s protesti, na katerih Palestinci zahtevajo konec blokade Gaze in vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu. Od marca, ko so se začeli protesti, je v spopadih pod streli izraelske vojske umrlo 181 Palestincev in en izraelski vojak, navaja AFP.