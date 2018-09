V Kanadi našli povsem ohranjeno 50.000 let staro truplo volčjega mladička

Kanadski rudarji so pred časom med svojim delom naleteli na edinstveno najdbo. Našli so namreč izvrstno ohranjene ostanke več kot 50.000 let starega volčjega mladiča in severnega jelena. Mišično tkivo, koža in dlaka volčjega mladiča, ki je po ugotovitvah znanstvenikov poginil pri osmih tednih, so povsem nedotaknjeni.