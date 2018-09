Pri gašenju požara je sodelovalo okoli 80 gasilcev iz sedmih prostovoljnih društev iz Grosuplja, Šmarja Sap, Police, Ponove vasi, Škocjana, Št. Jurija in Gatine. »Sena je bilo res veliko, z dvigalom in kleščami smo ga odlagali na prikolice in odvažali stran. Morali smo ga spraviti ven iz hleva, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga,« je pojasnil poveljnik PGD Šmarje Sap Martin Hribar.

Živino, v hlevu je bilo kakšnih 50 bikov, so evakuirali na varno, zaradi dobrega prezračevanja pa ni bila nobena žival poškodovana. Prav tako ni bil poškodovan nihče drug. Najhuje jo je skupila streha hleva, velikega 18 krat 28 metrov, ki je skoraj v celoti zgorela.