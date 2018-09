43 gasilcev iz petih prostovoljnih društev je ponoči gasilo požar kozolca v Vrbi v Lukovici, ki pa je v celoti pogorel. »Na srečo so bili domači in sosedi toliko prisebni, da so že pred našim prihodom na varno umaknili avtomobila, traktorja in prikolico, z vodo iz bližnjih hidrantov pa tudi začeli gasiti sicer polno razvit požar,« odziv na nočni klic na pomoč opiše vodja intervencije Gašper Bergant, poveljnik PGD Prevoje.

»Kozolca nismo mogli več rešiti, smo pa uspeli pred požarom zavarovati stanovanjsko hišo, ki je stala zgolj nekaj metrov stran,« dodaja Bergant. Intervencija je trajala do pol štirih zjutraj, do petih pa so gasilci iz Prevoj vršili še gasilsko stražo.

Pri gašenju se je eden od domačih lažje poškodoval, a zaradi ureznin po rokah ni potreboval zdravniške pomoči. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, vzroka požara pa policisti zaenkrat še niso odkrili.