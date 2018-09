Predsednika Rusije in Turčije sta se danes dogovorila za vzpostavitev demilitariziranega območja v sirski pokrajini Idlib, kar naj bi tudi pomenilo, da ne bo napovedane ofenzive sirske vojske na to zadnje večje območje pod nadzorom upornikov, kjer je več kot tri milijone ljudi. Ofenzivi je nasprotovala Turčija, Rusija pa jo je zagovarjala.

Po dogovoru, ki sta ga Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan predstavila danes v Sočiju, bo demilitarizirano območje med linijami sirske vojske in uporniki v Idlibu široko med 15 in 20 kilometrov. Radikalni uporniki, kot jih je označil Putin, s čimer je mislil denimo skupino Al Nusra in druge, ki jih označujejo za teroristične, se bodo morali od tam umakniti do sredine oktobra. Kako bodo to dosegli, ni znano. Erdogan je dejal, da bo to privržencem sirske opozicije omogočilo, da ostanejo, kjer so, ne da bi grozila humanitarna katastrofa. Turčija se je bala, da bo v primeru ofenzive na njeno ozemlje pribežalo sto tisoče ljudi. Z območja bodo umaknili tudi težko orožje, tanke, raketne sisteme in drugo težje orožje vseh uporniških skupin. Območje bodo nadzirale mobilne patrulje Turčije in ruske vojaške policije.

Nista tudi povedala, kako bodo radikalne upornike ločevali od drugih. V Idlibu je namreč pisana paleta različnih skupin. Najmočnejša je Tahrir al Šam, skupek islamistov iz različnih skupin, najmočnejša pa je Al Nusra, ki je bila do leta 2016 povezana z Al Kaido. Skupine, ki jih podpira Turčija in so bile znane kot Svobodna sirska vojska, pa so zdaj združene pod imenom Nacionalna fronta za osvoboditev.