Generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Mark Lowcock je izrazil zavedanje, da je v provinci »veliko število borcev, med njimi tudi teroristov prepovedanih organizacij«. Ob tem pa je opozoril, da je »na vsakega borca v Idlibu še sto civilistov, večina pa so ženske in otroci«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zaradi števila ljudi in njihove ranljivosti smo zelo zaskrbljeni nad situacijo,« je še dejal in opozoril, da so civilisti »v resni nevarnosti«.

Lowcock je še sporočil, da ZN in druge humanitarne organizacije pripravljajo »zelo podrobne načrte«, da se bodo lahko v primeru večjega napada na provinco hitro odzvali. »Aktivno se pripravljamo na možnost premika večjega števila ljudi v vse smeri,« je dodal.

Svetovni program za hrano (WFP) je po njegovih navedbah že premestil zaloge hrane, ki bi v primeru obsežne vojaške operacije na Idlib v prvem tednu zadostovale za 850.000 ljudi.